Анна Седокова не согласилась выплачивать семье Яниса Тиммы долю за общую квартиру

Певица Анна Седокова не согласилась с требованием семьи ее бывшего супруга, спортсмена Яниса Тиммы выплатить долю за общую квартиру в центре Москвы.

Как сообщила адвокат артистки Татьяна Стукалова, на момент прекращения брака между Седоковой и Тиммой это жилье уже было продано.

Истцами выступают родители спортсмена и его несовершеннолетний сын. Дело рассмотрит Хорошёвский суд Москвы. Заседание назначено на 19 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.