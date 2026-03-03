Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 08:00

Шоу-бизнес

Анна Седокова не согласилась выплачивать семье Яниса Тиммы долю за общую квартиру

Анна Седокова не согласилась выплачивать семье Яниса Тиммы долю за общую квартиру

Хорошёвский суд начнет рассматривать раздел имущества Седоковой и Тиммы 19 марта

Суд начал рассматривать дело о разделе имущества экс-супругов Яниса Тиммы и Анны Седоковой

Представители Анны Седоковой и родственников Яниса Тиммы встретятся в Хорошёвском суде

Зачинщиков драки в торговом центре "Щука" арестовали

Задержаны участники массовой драки в ТЦ на северо-западе Москвы

Появились кадры побега осужденного из здания Таганского суда Москвы

Суд в Москве заочно арестовал мужчину за убийство бывшей девушки

Суд вынес приговор рэперу Гуфу по делу о дебоше в бане

Гуф будет обжаловать решение суда об условном сроке

Певица Анна Седокова не согласилась с требованием семьи ее бывшего супруга, спортсмена Яниса Тиммы выплатить долю за общую квартиру в центре Москвы.

Как сообщила адвокат артистки Татьяна Стукалова, на момент прекращения брака между Седоковой и Тиммой это жилье уже было продано.

Истцами выступают родители спортсмена и его несовершеннолетний сын. Дело рассмотрит Хорошёвский суд Москвы. Заседание назначено на 19 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судышоу-бизнесвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика