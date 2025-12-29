Более 4 тысяч российских атлетов допустили к международным соревнованиям

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев подвел итоги 2025 года. За 12 месяцев более 4 тысяч российских атлетов из 67 спортивных федераций были допущены к международным соревнованиям.

Кроме того, Международный олимпийский комитет снял ограничения на выступления российских юниоров. Теперь они смогут участвовать в турнирах под национальным флагом и с гимном, включая командные дисциплины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.