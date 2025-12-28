Большой трамплин для прыжков на лыжах открылся на Воробьевых горах

Большой трамплин для прыжков на лыжах открылся на территории спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы". Последние 20 лет трамплин был закрыт. Старую конструкцию на 72 метра снесли и построили новую – на 75 метров.

Комплекс выполнен из современных материалов, включает керамическую лыжню, административный центр и судейскую башню. На строительство дополнительно ушло 850 тонн металла. Здесь планируют проводить соревнования самого высокого уровня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.