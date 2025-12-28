Форма поиска по сайту

28 декабря, 16:15

Спорт

Большой трамплин для прыжков на лыжах открылся на Воробьевых горах

Более 4,5 тыс московсих школьников приняли участие в проекте "Урок с чемпионом" за год

Праздник спортивного ориентирования состоялся в парке "Кузьминки-Люблино"

Лыжный трамплин реконструировали в Москве после 20 лет простоя

Александр Овечкин забил первый гол за 10 матчей в НХЛ

Эксперты рассказали, с чего начинать занятия по картингу

Шумахер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых пилотов в истории "Формулы-1"

Жителей Москвы и области пригласили на горнолыжные трассы

Россиянам дали рекомендации по выбору спорта для ребенка

Большой трамплин для прыжков на лыжах открылся на территории спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы". Последние 20 лет трамплин был закрыт. Старую конструкцию на 72 метра снесли и построили новую – на 75 метров.

Комплекс выполнен из современных материалов, включает керамическую лыжню, административный центр и судейскую башню. На строительство дополнительно ушло 850 тонн металла. Здесь планируют проводить соревнования самого высокого уровня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим Шаманин Елизавета Двирник

