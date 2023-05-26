Вратарь футбольного клуба "Жальгирис" забил автогол в матче Кубка Литвы

Вратарь литовского футбольного клуба "Жальгирис" стал поводом для шуток для местных болельщиков. Так, во время матча одной восьмой финала кубка страны Томислав Дук пытался вынести мяч ударом от ворот, но вместо этого со всей силы отправил его в голову своего же защитника.

В итоге мяч отскочил прямо в ворота после этого был засчитан автогол. В конце матча команда проиграла со счетом 0:3. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.