Спортсмены не должны подписывать декларации для допуска к соревнованиям – Тарасова

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Российские спортсмены не должны подписывать какие-либо декларации, чтобы их допустили к международным соревнованиям. Об этом в беседе с ТАСС заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя позицию ОКР по этому вопросу.

"Спортсмены не должны ничего подписывать. Для таких решений есть спортивные руководители – у нас есть федерации, есть Минспорт", – сказала Тарасова.

Ранее 25 мая глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что все члены исполкома организации считают неприемлемым подписание спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат российскому законодательству.

В марте Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации, согласно которым российские и белорусские атлеты могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе в случае, если они не поддерживают проведение СВО на Украине.

Позже, следуя рекомендациям МОК, целый ряд спортивных организаций допустили россиян до соревнований под своей эгидой.

