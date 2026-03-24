С России сняли допинговые санкции в легкой атлетике

С Всероссийской федерации легкой атлетики сняты все санкции, связанные с допингом. Решение принял Совет World Athletics.

За три года вынужденного карантина ВФЛА выполнила все 34 стратегических требования. Внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры.

Независимые эксперты отметили прогресс и поставили итоговую оценку полного соответствия и превышения заданных стандартов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.