Теннисистка Андреева не вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал "тысячника" в Майами. В четвертом круге она в трех сетах уступила Виктории Мбоко из Канады. Уступив первую партию, Андреева смогла совершить камбэк во второй, но на решающий сет у россиянки не хватило сил.

Никита Кучеров признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Российский форвард "Тампы" набрал 13 очков в четырех матчах и возглавил гонку бомбардиров с показателем 119 очков. Второй звездой недели стал Филип Форсберг из "Нэшвилла", набравший 9 баллов.

