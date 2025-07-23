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23 июля, 08:00

Спорт

Шахматист из Москвы стал самым молодым международным мастером в истории

Шахматист из Москвы стал самым молодым международным мастером в истории

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10-летний шахматист Роман Шогджиев из Москвы стал самым молодым международным мастером в истории. Для получения этого звания он выполнил все необходимые нормы почти на пять месяцев раньше, чем предыдущий рекордсмен из Аргентины.

Американский боец, экс-чемпион UFC Джон Джонс планирует посетить Москву 26 июля. Спортсмен приглашен в качестве почетного гостя на первый международный турнир по боям на голых кулаках, который пройдет в российской столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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