Спортсмен из Подмосковья Сергей Бойцов установил мировой рекорд на высоте 1,5 километра

Спортсмен из Подмосковья Сергей Бойцов установил новый мировой рекорд, исполнив гимнастический элемент "солнышко" под куполом воздушного шара на высоте 1,5 километра без страховки и парашюта. Для выполнения трюка потребовались месяцы подготовки, физических тренировок и тестовых полетов.

Бойцов признался, что эмоции после этого рекорда были настолько сильными, что он просто упал в траву и кричал от радости. Ранее спортсмен уже устанавливал рекорды, играя в теннис и проводя боксерский поединок на куполе воздушного шара.

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