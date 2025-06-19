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19 июня, 16:30

Спорт

Спортсмен из Подмосковья Сергей Бойцов установил мировой рекорд на высоте 1,5 километра

Спортсмен из Подмосковья Сергей Бойцов установил мировой рекорд на высоте 1,5 километра

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Спортсмен из Подмосковья Сергей Бойцов установил новый мировой рекорд, исполнив гимнастический элемент "солнышко" под куполом воздушного шара на высоте 1,5 километра без страховки и парашюта. Для выполнения трюка потребовались месяцы подготовки, физических тренировок и тестовых полетов.

Бойцов признался, что эмоции после этого рекорда были настолько сильными, что он просто упал в траву и кричал от радости. Ранее спортсмен уже устанавливал рекорды, играя в теннис и проводя боксерский поединок на куполе воздушного шара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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