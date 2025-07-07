Борцы из РФ выиграли три золотые медали на молодежном первенстве Европы в Италии

Российские борцы выиграли три золотые медали на молодежном первенстве Европы в Италии. В турнире по вольной борьбе участвовали спортсмены в возрасте до 21 года.

Высшие награды взяли Артур Тогоев, Инал Гаглоев и Инал Чельдиев в весовых категориях до 92-х, 125-ти и 70-ти килограммов соответственно. В общекомандном зачете Россия стала лидером по вольной борьбе, набрав 188 очков.

В свою очередь, россиянка Анжела Бладцева на очередном этапе Кубка мира в португальской Коимбре завоевала серебряную медаль в индивидуальных прыжках на батуте. Всего участвовали 11 спортсменов из РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.