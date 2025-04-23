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23 апреля, 06:45

Спорт

Хоккейное "Динамо" вышло в полуфинал Кубка Гагарина после разгрома "Ак Барса"

Хоккейное "Динамо" вышло в полуфинал Кубка Гагарина после разгрома "Ак Барса"

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Московское хоккейное "Динамо" обыграло казанский "Ак Барс" в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча в Казани завершилась со счетом 1:6 в пользу гостей.

Победа обеспечила динамовцам выход в полуфинал турнира. Следующим соперником команды станет челябинский "Трактор". Первый матч новой серии состоится 28 апреля на площадке соперника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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