Хоккейное "Динамо" вышло в полуфинал Кубка Гагарина после разгрома "Ак Барса"

Московское хоккейное "Динамо" обыграло казанский "Ак Барс" в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча в Казани завершилась со счетом 1:6 в пользу гостей.

Победа обеспечила динамовцам выход в полуфинал турнира. Следующим соперником команды станет челябинский "Трактор". Первый матч новой серии состоится 28 апреля на площадке соперника.

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