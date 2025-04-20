"Трактор" стал первым полуфиналистом плей-офф КХЛ

Фото: телеграм-канал "ХК «Трактор» | Челябинск"

Челябинский "Трактор" обыграл со счетом 3:1 минское "Динамо" в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал первым полуфиналистом. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча прошла на домашней арене "Трактора". В составе победителей шайбы забросили Виталий Кравцов и Арсений Коромыслов, а у "Динамо" – Илья Усов.

В полуфинале "Трактор" сыграет с победителем серии между московским "Динамо" и казанским "Ак Барсом".

Ранее ярославский клуб "Локомотив" впервые стал лидером регулярного чемпионата КХЛ и выиграл Кубок континента. "Локомотив" 17 марта на домашней арене обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 4:1.

Между тем в прошлом сезоне Кубок континента выиграл московский клуб "Динамо".