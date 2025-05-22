"Локомотив" впервые выиграл Кубок Гагарина

Болельщики ярославского хоккейного клуба "Локомотив" до утра 22 мая праздновали победу своей команды в Кубке Гагарина. В пятом матче финальной серии в овертайме железнодорожники переиграли челябинский "Трактор" со счетом 2:1 и получили долгожданный трофей. После финальной сирены и вручения кубка, болельщики вышли праздновать на центральные улицы Ярославля. Между тем Владимир Путин позвонил главному тренеру хоккейного клуба Игорю Никитину и поздравил его. Кубок Гагарина "Локомотив" завоевал впервые.

Тем временем российская пловчиха Арина Суркова завоевала золотую медаль на втором этапе серии международного турнира "Маре Нострум" в Барселоне. Она опередила соперниц на дистанции 50 метров баттерфляем, преодолев ее за 25,82 секунды. Второе место заняла представительница Японии, бронза досталась пловчихе из Швеции.

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