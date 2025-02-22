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22 февраля, 15:45

Спорт

Чемпионат и Первенство Москвы по армейскому рукопашному бою состоялись в "Динамо"

Чемпионат и Первенство Москвы по армейскому рукопашному бою состоялись в "Динамо"

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В Академии спорта "Динамо" состоялся Чемпионат и Первенство Москвы по армейскому рукопашному бою. Соревнования посвятили памяти Героя России Магомедали Магомеджанова.

Армейский рукопашный бой – это универсальное полноконтактное единоборство. Его отличительная особенность – шлем-маска с металлической решеткой. Она обеспечивает надежную защиту и позволяет наносить мощные акцентированные удары.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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