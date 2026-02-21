Финал турнира "Кибергерои Москвы" стартовал в "Сколкове"

Финал турнира "Кибергерои Москвы" по российской игре "Мир танков" проходит в "Сколкове". В решающем поединке встретились две команды, прошедшие онлайн-отбор. Площадкой для турнира стал Московский кластер видеоигр.

Участники и гости поделились впечатлениями. Посетителям интересно наблюдать за мероприятием, которое можно назвать возрождением киберспорта по "Миру танков". Один из участников надеется выиграть и хорошо провести время.

