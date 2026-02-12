12 февраля, 13:00Спорт
"Москва – столица спорта": горожане могут записаться в секции практической стрельбы
Москвичи могут записаться в секции практической стрельбы. Прийти может обычный неподготовленный человек. Необходимо пройти курс начальной стрелковой подготовки и изучить правила.
Для участия в соревнованиях требуются справки из наркологического и психоневрологического диспансеров, заключение терапевта и справка об отсутствии судимости. Короткоствольное оружие хранится в тире на стрелковом объекте.
