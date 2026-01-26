Врач Чернышова: у гонщика Михаэля Шумахера нет шансов на полное восстановление

Бывший гонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер, получивший тяжелую травму головы более 10 лет назад, больше не прикован к постели. По данным СМИ, спортсмен передвигается по вилле на инвалидной коляске. Подробности состояния здоровья легенды автоспорта – в материале Москвы 24.

"Шансов на возвращение нет"

Фото: AP Photo/Luca Bruno

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, который получил серьезную травму головы во время катания на лыжах в 2013 году, больше не прикован к постели и может перемещаться в инвалидной коляске. По данным СМИ, спортсмен передвигается по особняку и даже совершает прогулки на свежем воздухе при помощи медсестер и терапевта.

Также журналист Daily Mail Джонатан Макэвой опроверг сообщения, что у 57-летнего гонщика "синдром запертого человека" – когда парализованный общается только движением глаз, при этом осознавая происходящее. По словам автора материала, ощущение, будто гонщик "понимает некоторые вещи, которые происходят вокруг него, но, вероятно, не все".

"Только трем или четырем людям, помимо обслуживающего персонала и близких родственников, разрешено находиться рядом с Шумахером. Одним из них является бывший руководитель "Феррари" Жан Тодт, который иногда смотрит гонки вместе со своим парализованным другом", – отметил журналист.

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала "огромным чудом" то, что Шумахер может передвигаться на коляске, сообщает Life.ru. По ее мнению, это могло быть результатом многолетней и тяжелой реабилитации.

При этом Чернышова посчитала сомнительными шансы на полное восстановление спортсмена, так как последствия травм оказались тяжелыми.





Надежда Чернышова врач-терапевт Конечно, он не восстановится полностью, это все понимают, и шансов на возвращение к полноценной жизни у него нет.

При этом в октябре 2025 года сообщалось, что спортсмен подписал шлем для благотворительного мероприятия.

"Держала ли его жена за руку? Мы не знаем, но это первый раз, когда мы получили положительный знак", – подчеркнул французский журналист Стефан Л'Эрмитт.

Тогда врач-терапевт Андрей Звонков рассказал журналистам, что способность подписать шлем свидетельствует о положительной динамике в реабилитации Шумахера.

"Это способность обслуживать себя, проявлять самостоятельность, а это очень важно", – заявил врач.

При этом в марте 2025-го немецкий журналист и друг гонщика Феликс Горнер сообщил об ухудшении здоровья Шумахера. Корреспондент назвал "ситуацию очень печальной", отметив, что легендарный спортсмен "больше не может выражать свои мысли вербально" и нуждается в круглосуточном уходе.

Завершение карьеры

Фото: legion-media.com/Bang Media International

Михаэль Шумахер завершил карьеру в 2012 году, а в декабре 2013-го его жизнь резко изменилась после падения на горнолыжном склоне. Во время катания в Альпах спортсмен выехал за пределы трассы и наткнулся на препятствие. При падении Михаэль ударился головой о выступ скалы и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Гонщику провели две операции, а затем медики ввели его в искусственную кому. В июне 2014 года СМИ сообщили, что Шумахер в сознании и его состояние стабильно. По информации журналистов, тогда Михаэля перевезли домой. С тех пор спортсмен не появлялся на публике, а в прессе не было напечатано ни одного его снимка.

Его ближайшие родственники, в частности супруга Коринна, тщательно скрывают информацию о состоянии здоровья гонщика. Про данным СМИ, нежелание семьи разглашать данные может быть связано с тем, что жену Михаэля шантажировали обнародованием фото, видео и медицинских документов, раскрывающих состояние Шумахера. К примеру, в 2025 году немецкий суд признал виновными в вымогательстве бывшего охранника швейцарской виллы и двух его подельников, назначив им тюремные сроки.

О состоянии мужа Коринна говорила лишь в документальном фильме Netflix в 2021-м году. Тогда она и сын пары Мик подтвердили, что Шумахер не в состоянии самостоятельно передвигаться и полноценно общаться.

