Сборная Канады впервые с 2014 года пробилась в финал олимпийского хоккея

В хоккейном турнире сборная Канады впервые с 2014 года пробилась в финал Олимпийских игр. Канадцы обыграли команду Финляндии со счетом 3:2, уступая по ходу матча 0:2. Победу за 36 секунд до конца третьего периода принес Нейтан Маккиннон.

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале турнира в Дохе. Спортсмены провели на корте 2 часа. До этого поражения Рублев был действующим чемпионом турнира.

