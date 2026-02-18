"Москва – столица спорта": состоялся зимний кубок по спортивной рыбалке

В Москве прошел зимний кубок по спортивной рыбалке. Соревнования включают четыре этапа, в каждом участвует 101 спортсмен. Рыбалка длится 3 часа, после чего проводят взвешивание улова и составляют рейтинг участников.

Один из форматов – зимняя ловля форели на активные снасти. Эта дисциплина пока не является официальной в рыболовном спорте. В официальный перечень входят, например, ловля карпа, ловля спиннингом с лодки и с берега, карп-фишинг, ловля донными удочками.

