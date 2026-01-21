МОК пригласил российских лыжников и конькобежцев на Олимпиаду-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил российских лыжников и конькобежцев на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В частности, приглашения получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане. Ранее на нее пригласили российских фигуристов, ски-альпиниста и шорт-трекистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.