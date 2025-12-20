20 декабря, 16:30Спорт
Москвичи могут научиться конькобежному спорту в ледовом дворце "Крылатское"
Московская академия зимних видов спорта, расположенная в ледовом дворце "Крылатское", является уникальной для столицы школой, где готовят будущих чемпионов по конькобежному спорту. Сюда приезжают тренироваться дети не только из Москвы, но и из других городов России.
Занятия в академии бесплатны, начинающим выдают коньки и комбинезоны. Спортсмены используют специальную экипировку: аэродинамические костюмы и коньки с длинным лезвием и ботинком, напоминающим кроссовок. Стоимость профессиональных коньков может достигать 70 тысяч рублей.
