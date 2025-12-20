Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 16:30

Спорт

Москвичи могут научиться конькобежному спорту в ледовом дворце "Крылатское"

Москвичи могут научиться конькобежному спорту в ледовом дворце "Крылатское"

Новости мира: снег выпал сразу в нескольких регионах Саудовской Аравии

В Дубае из-за сильных ливней приостановили футбольный матч за бронзу Кубка арабских наций

"Новости дня": в Хамовниках в спортивном комплексе "Лужники" состоится ретродискотека

Российские хоккеисты из "Миннесоты" отличились в матче НХЛ

Баскетболист ростом 236 см Оливье Риу стал самым высоким игроком, набравшим очки в NCAA

Апелляционный суд Амстердама не разрешил покинуть тюрьму футболисту Промесу

Болельщики ПСЖ написали песню для вратаря Матвея Сафонова

Москвичам рассказали об особенностях тренировок по теннису в зимний период

Участники "Московского долголетия" попробовали себя в фигурном катании

Московская академия зимних видов спорта, расположенная в ледовом дворце "Крылатское", является уникальной для столицы школой, где готовят будущих чемпионов по конькобежному спорту. Сюда приезжают тренироваться дети не только из Москвы, но и из других городов России.

Занятия в академии бесплатны, начинающим выдают коньки и комбинезоны. Спортсмены используют специальную экипировку: аэродинамические костюмы и коньки с длинным лезвием и ботинком, напоминающим кроссовок. Стоимость профессиональных коньков может достигать 70 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоНаталия ШкодаДарья Малахова

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика