Москвичи могут научиться конькобежному спорту в ледовом дворце "Крылатское"

Московская академия зимних видов спорта, расположенная в ледовом дворце "Крылатское", является уникальной для столицы школой, где готовят будущих чемпионов по конькобежному спорту. Сюда приезжают тренироваться дети не только из Москвы, но и из других городов России.

Занятия в академии бесплатны, начинающим выдают коньки и комбинезоны. Спортсмены используют специальную экипировку: аэродинамические костюмы и коньки с длинным лезвием и ботинком, напоминающим кроссовок. Стоимость профессиональных коньков может достигать 70 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.