19 декабря, 08:00

Спорт

Болельщики ПСЖ написали песню для вратаря Матвея Сафонова

Москвичам рассказали об особенностях тренировок по теннису в зимний период

Участники "Московского долголетия" попробовали себя в фигурном катании

"Формула-1" показала дизайн болидов 2026 года

Москвичам рассказали, где 18 декабря можно бесплатно позаниматься спортом

Футболист Сафонов стал первым россиянином, который получил Межконтинентальный кубок FIFA

Спортивный комментатор Гусев призвал россиян заниматься физкультурой

Жителей столицы пригласили на спортивный фестиваль в "Лужниках"

Москвичи могут посетить тренировки на лыжных трассах

Болельщики французского футбольного клуба "Пари-Сен-Жермен" написали песню для российского вратаря Матвея Сафонова. В своем треке фанаты называют голкипера русским богатырем и "русским сигма-боем", который спасает французов на футбольном поле быстрее, чем они едят улиток.

Поводом для такого творчества стал героический вклад Сафонова в победу ПСЖ в Межконтинентальном кубке. В финальном матче против бразильского "Фламенго" именно российский вратарь стал ключевой фигурой в серии послематчевых пенальти, отбив подряд четыре 11-метровых удара из пяти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

