Болельщики ПСЖ написали песню для вратаря Матвея Сафонова

Болельщики французского футбольного клуба "Пари-Сен-Жермен" написали песню для российского вратаря Матвея Сафонова. В своем треке фанаты называют голкипера русским богатырем и "русским сигма-боем", который спасает французов на футбольном поле быстрее, чем они едят улиток.

Поводом для такого творчества стал героический вклад Сафонова в победу ПСЖ в Межконтинентальном кубке. В финальном матче против бразильского "Фламенго" именно российский вратарь стал ключевой фигурой в серии послематчевых пенальти, отбив подряд четыре 11-метровых удара из пяти.

