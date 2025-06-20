20 июня, 11:45Спорт
Проект "Лето в Москве" подготовил спортивные состязания на 21 июня
В рамках проекта "Лето в Москве" проходят разнообразные спортивные состязания. Например, 21 июня пройдет водный фестиваль "Две реки", на котором состоятся соревнования по гребле. Старт – на Водоотводном канале в 10:00.
В других точках Москвы-реки запланированы заплывы на надувных лодках и сап-бордах, а еще зрителей ждут показательные выступления на скоростных водных болидах, а также ночной забег.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.