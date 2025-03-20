Сборная России и тренерский штаб посетили Музей Победы в Москве

Сборная России по футболу и тренерский штаб посетили Музей Победы в Москве в четверг, 20 марта. Команда в полном составе исполнила песню исполнила песню "Катюша".

Спортсмены отправили в культурное учреждение в преддверии 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В честь этой даты Российский футбольный союз разработал собственную мемориальную программу, которая включает в себя различные памятные и просветительские мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.