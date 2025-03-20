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20 марта, 22:30

Спорт

Сборная России и тренерский штаб посетили Музей Победы в Москве

Сборная России и тренерский штаб посетили Музей Победы в Москве

Члены МОК поздравили Ковентри с избранием на пост президента организации

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 марта

Новости регионов: в Приморье рыбаки оказались на отколовшейся льдине

Собянин рассказал, как преобразился стадион "Локомотив" после модернизации

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Собянин открыл исторический стадион "Локомотив" в Люблине после модернизации

Новости регионов: Сахалинскую область завалило снегом

Сборная России обыграла команду Гренады со счетом 5:0

Выборы президента МОК пройдут в Греции 20 марта

Сборная России по футболу и тренерский штаб посетили Музей Победы в Москве в четверг, 20 марта. Команда в полном составе исполнила песню исполнила песню "Катюша".

Спортсмены отправили в культурное учреждение в преддверии 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В честь этой даты Российский футбольный союз разработал собственную мемориальную программу, которая включает в себя различные памятные и просветительские мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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