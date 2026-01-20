Форма поиска по сайту

Новости

Новости

20 января, 12:00

Спорт

Международный паралимпийский комитет изменил решение об участии россиян в Играх 2026 года

Проект "Мой спортивный район" подготовил бесплатные тренировки для москвичей 20 января

Теннисистка Андреева вышла во второй круг Australian Open

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 января

Юниорские сборные РФ по керлингу допущены до международных соревнований

Москвичи могут посетить тренировки по настольному теннису

Экс-футболист Смертин пробежал сверхмарафон в одном из самых холодных городов мира

Теннисисты Медведев и Рублев уверенно стартовали на Australian Open

Хоккеист Кучеров первым из россиян достиг отметки в 70 очков в сезоне НХЛ

Москвичи могут бесплатно посетить тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Международный паралимпийский комитет (МПК) пересмотрел свое решение об участии российских спортсменов в зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Теперь заявки на приглашения могут подать лыжники, сноубордисты и горнолыжники. Ранее, в октябре 2025 года, МПК заявлял, что россияне не могут отобраться на Игры, которые стартуют 6 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

