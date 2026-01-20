Международный паралимпийский комитет изменил решение об участии россиян в Играх 2026 года

Международный паралимпийский комитет (МПК) пересмотрел свое решение об участии российских спортсменов в зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Теперь заявки на приглашения могут подать лыжники, сноубордисты и горнолыжники. Ранее, в октябре 2025 года, МПК заявлял, что россияне не могут отобраться на Игры, которые стартуют 6 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.