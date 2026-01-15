Проект "Мой спортивный район" провел почти 22,5 тыс бесплатных тренировок в 2025 году

За 2025 год в рамках столичного проекта "Мой спортивный район" было проведено почти 22,5 тысячи бесплатных тренировок, в которых приняли участие 235 тысяч человек. Занятия проходили на 300 разных площадках, в том числе на крышах.

С наступлением зимы в проекте появились новые сезонные активности. Москвичей приглашают на бесплатные катки. Сеансы массового катания пройдут 15 января в Репинском сквере и в "Лужниках". Для детей и взрослых действует отдельное расписание.

