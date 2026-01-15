Форма поиска по сайту

15 января, 08:00

Спорт

Проект "Мой спортивный район" провел почти 22,5 тыс бесплатных тренировок в 2025 году

Собянин рассказал о флагманской лыжной трассе в парке 850-летия Москвы

Горнолыжные трассы можно посетить в Москве и Подмосковье

Проект "Зима в Москве" подготовил несколько площадок для активного отдыха

Новый тренер "Спатака" Хуан Карлос Карседо сообщил, что рад приступить к работе

Флагманская лыжная трасса в парке 850-летия Москвы принимает более 6 тыс человек в неделю

Москвичи могут посетить тренировки по ушу при свечах

Теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Австралии

В рамках городского проекта "Мой спортивный район" доступно почти 80 дисциплин

За 2025 год в рамках столичного проекта "Мой спортивный район" было проведено почти 22,5 тысячи бесплатных тренировок, в которых приняли участие 235 тысяч человек. Занятия проходили на 300 разных площадках, в том числе на крышах.

С наступлением зимы в проекте появились новые сезонные активности. Москвичей приглашают на бесплатные катки. Сеансы массового катания пройдут 15 января в Репинском сквере и в "Лужниках". Для детей и взрослых действует отдельное расписание.

Егор БедуляПолина Брабец

