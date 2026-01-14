В парке "Яуза" открыты 17 лыжных трасс и 7 катков

В московском парке "Яуза" для гостей открыты 17 лыжных трасс, 7 катков с искусственным льдом и 5 горок для катания на тюбингах. На всех площадках с посетителями занимаются инструкторы и проводятся мастер-классы.

Как сообщила пресс-секретарь парка Юлия Слободянюк, в эти выходные в рамках проекта "Зима в Москве" состоится сказочный перформанс, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также интересные конкурсы для гостей.

