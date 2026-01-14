14 января, 07:45Спорт
Москвичи и туристы могут посетить Воробьевы горы, чтобы покататься на лыжах
Для любителей зимних видов спорта отличным местом для отдыха могут стать Воробьевы горы. Этот комплекс сравнивают с настоящим горнолыжным курортом в центре столицы, а некоторые проводят параллели со знаменитым "Роза Хутор" в Сочи.
На склонах работают инструкторы и действует прокат лыж, сноубордов и необходимого инвентаря. Дополнительными преимуществами являются живописные виды Москвы и относительно небольшое количество посетителей, что позволяет свободно кататься.
