Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 07:45

Спорт

Москвичи и туристы могут посетить Воробьевы горы, чтобы покататься на лыжах

Москвичи и туристы могут посетить Воробьевы горы, чтобы покататься на лыжах

81-летняя пенсионерка из Подмосковья установила два мировых рекорда в пауэрлифтинге

Призер Олимпиады Даниил Буркеня рассказал о тренировках прыгунов зимой

Москвичи не смогли добраться до фитнес-клубов в январские праздники

Москвичам рассказали, где можно заняться ОФП

Клуб НХЛ "Детройт" навсегда закрепил за российским хоккеистом Федоровым 91-й номер

Москвичи могут посетить тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Сергей Собянин: лыжно-биатлонная трасса открылась в "Лужниках"

Футболист Писарев рассказал, легко ли стать профессиональным спортсменом

Москвичи могут принять участие в соревнованиях на лыжных трассах

Для любителей зимних видов спорта отличным местом для отдыха могут стать Воробьевы горы. Этот комплекс сравнивают с настоящим горнолыжным курортом в центре столицы, а некоторые проводят параллели со знаменитым "Роза Хутор" в Сочи.

На склонах работают инструкторы и действует прокат лыж, сноубордов и необходимого инвентаря. Дополнительными преимуществами являются живописные виды Москвы и относительно небольшое количество посетителей, что позволяет свободно кататься.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика