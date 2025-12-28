Праздник спортивного ориентирования состоялся в парке "Кузьминки-Люблино"

В парке "Кузьминки-Люблино" прошел праздник спортивного ориентирования. Участники могли выбрать разные форматы: "Спортивное ориентирование", "Рогейн" и "Семейный рогейн".

Как отмечают спортсмены, этот вид спорта не только развивает физическую выносливость, но и тренирует мозг. По словам судьи соревнований, постоянная работа с картой во время бега улучшает кровоснабжение мозга, что служит профилактикой болезни Альцгеймера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.