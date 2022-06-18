В преддверии Дня медицинского работника в Москве организовали "МедЗабег".

Среди его участников работники столичной системы здравоохранения самых разных категорий: врачи, медсестры, административный персонал больниц и поликлиник.

Всего заявки на участие подали более ста медучреждений города. Соревнования проходят в рамках фестиваля "Формула жизни", организованного столичным Депздравом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

