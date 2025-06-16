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16 июня, 08:00

Спорт

Шведский спортсмен установил новый мировой рекорд по прыжкам с шестом

Шведский спортсмен установил новый мировой рекорд по прыжкам с шестом

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В Стокгольме швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд по прыжкам с шестом. На этапе Бриллиантовой лиги он преодолел планку на высоте 6 метров 28 сантиметров. Для 25-летнего спортсмена это уже двенадцатый рекорд в карьере.

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" проявляет интерес к полузащитнику московского ЦСКА Матвею Кисляку. Об этом сообщают местные СМИ. По данным источников, главный тренер стамбульцев Жозе Моуринью положительно отозвался об игроке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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