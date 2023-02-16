Участок Некрасовской линии закроют с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:30

Спорт

Комиссия опубликовала отчет по организации безопасности на финале Лиги чемпионов–2022

Комиссия опубликовала отчет по организации безопасности на финале Лиги чемпионов–2022

Российского чемпиона UFC обвинили в возможном допинге

Москвичам рассказали о главных новостях среды

Хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти отца

Новости часа: хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти отца

Хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти отца

Врачи прокомментировали текущее состояние Романа Костомарова – СМИ

Российские и украинские футболисты "Шинника" и "Миная" подрались в Турции

Москвичам рассказали о главных новостях вторника

Второй этап кубка по биатлону Pioner Cup прошел в парке 850-летия Москвы

УЕФА несет основную ответственность за ошибки в организации безопасности на финальном матче Лиги чемпионов в 2022 году. Об этом говорится в отчете независимой комиссии.

В мае прошлого года фанаты футбольных клубов "Ливерпуль" и "Реал" устроили беспорядки перед финалом Лиги чемпионов в Париже. Французская полиция применила слезоточивый газ и дубинки против болельщиков, пытавшихся прорваться на стадион. Более 100 человек были задержаны за различные правонарушения на спортивной арене.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика