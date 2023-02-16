09:30Спорт
Комиссия опубликовала отчет по организации безопасности на финале Лиги чемпионов–2022
УЕФА несет основную ответственность за ошибки в организации безопасности на финальном матче Лиги чемпионов в 2022 году. Об этом говорится в отчете независимой комиссии.
В мае прошлого года фанаты футбольных клубов "Ливерпуль" и "Реал" устроили беспорядки перед финалом Лиги чемпионов в Париже. Французская полиция применила слезоточивый газ и дубинки против болельщиков, пытавшихся прорваться на стадион. Более 100 человек были задержаны за различные правонарушения на спортивной арене.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.