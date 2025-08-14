Экс-футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал слухи о флирте на пляже

Экс-футболист Дмитрий Тарасов рассказал, что история с его якобы флиртом в Сочи оказалась выдумкой. По словам спортсмена, он был там по работе, отдыхал с товарищем, а к нему подошли сфотографироваться девушки-блогеры. Их контакты он передал коллеге, после чего в сети разгорелся скандал.

Тарасов отметил, что на протяжении всего времени был на связи с женой, которая знала, где он находится. Больше всего в этой ситуации он переживает за детей, на которых обрушился поток хейта. Экс-футболист считает, что кибербуллинг идет от фанатов одного из его недоброжелателей.

