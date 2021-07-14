Спортсмены раскритиковали олимпийскую деревню в Токио

В Токио официально открыли Олимпийскую деревню. Дома, в которых будут жить участники Игр, построили на берегу Токийского залива. Деревня рассчитана на 18 тысяч человек.

Заселение еще не началось, а на авторов проекта уже обрушилась волны критики. Спортсмены недовольны тем, что номера, рассчитаны на трех человек, слишком маленькие, а кровати не рассчитаны на высоких людей.

Но выбирать не из чего и спортсменам придется смирится с неудобствами. Олимпиада стартует в следующую пятницу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.