Кубок мира по хоккею в 2024 году не состоится – НХЛ

Кубок мира по хоккею в 2024 году не состоится. Такое заявление сделала Национальная хоккейная лига. Турнир планировалось провести в феврале 2024-го как в Северной Америке, так и в Европе.

Теперь в НХЛ рассчитывают организовать Кубок мира в феврале 2025-го.

Турнир проводился лишь трижды – в 1996, 2004 и 2016 годах. Последний раз в Торонто сборная Россия дошла до полуфинала, а победу тогда одержала Канада.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.