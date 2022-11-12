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Кубок мира по хоккею в 2024 году не состоится – НХЛ

Кубок мира по хоккею в 2024 году не состоится – НХЛ

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Кубок мира по хоккею в 2024 году не состоится. Такое заявление сделала Национальная хоккейная лига. Турнир планировалось провести в феврале 2024-го как в Северной Америке, так и в Европе.

Теперь в НХЛ рассчитывают организовать Кубок мира в феврале 2025-го.

Турнир проводился лишь трижды – в 1996, 2004 и 2016 годах. Последний раз в Торонто сборная Россия дошла до полуфинала, а победу тогда одержала Канада.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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