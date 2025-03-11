11 марта, 07:45Спорт
Сборная России по футболу сыграет первый матч в 2025 году с Гренадой
Сборная России по футболу сыграет свой первый матч в этом году с командой Гренады через неделю. Игра пройдет на стадионе Динамо, а 25 марта российские футболисты встретятся с Замбией на той же арене. Состав команды будет объявлен в ближайшие дни.
Александр Овечкин сообщил, что не собирается продлевать контракт с "Вашингтон Кэпиталз", который заканчивается в следующем году. В Москве он намерен подписать соглашение с родным клубом "Динамо", но перед этим ему предстоит забросить еще девять шайб за Вашингтон, чтобы установить рекорд.
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