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11 марта, 07:45

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Сборная России по футболу сыграет первый матч в 2025 году с Гренадой

Сборная России по футболу сыграет первый матч в 2025 году с Гренадой

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Сборная России по футболу сыграет свой первый матч в этом году с командой Гренады через неделю. Игра пройдет на стадионе Динамо, а 25 марта российские футболисты встретятся с Замбией на той же арене. Состав команды будет объявлен в ближайшие дни.

Александр Овечкин сообщил, что не собирается продлевать контракт с "Вашингтон Кэпиталз", который заканчивается в следующем году. В Москве он намерен подписать соглашение с родным клубом "Динамо", но перед этим ему предстоит забросить еще девять шайб за Вашингтон, чтобы установить рекорд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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