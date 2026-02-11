Форма поиска по сайту

11 февраля, 09:00

Спорт

Российская теннисистка Звонарева проиграла во втором круге турнира в Дохе

Российская теннисистка Звонарева проиграла во втором круге турнира в Дохе

Бесплатные спортивные тренировки доступны москвичам по всему городу

В ходе Олимпиады произошли не связанные со спортом запоминающиеся события

"Москва – столица спорта": гребцы рассказали, как тренируются зимой

Теннисист Медведев едва не разбил ракетку на турнире в Роттердаме

Бесплатные спортивные тренировки пройдут в Москве 10 февраля

Россияне выступят в нескольких дисциплинах на Олимпиаде в Италии 10 февраля

"Москва – столица спорта": в третий день на Олимпиаде выступит только одна россиянка

Голкипер "Пари Сен-Жермен" Сафонов в своем дебютном матче не пропустил ни одного гола

Российский борец Тимур Арбузов признан лучшим спортсменом года

Российская теннисистка Вера Звонарева завершила выступление в одиночном разряде на турнире в Дохе, уступив в двух сетах канадской спортсменке Виктории Мбоко во втором круге. Однако участие россиянки в турнире не завершено – в парной дисциплине она выступит в дуэте с Лаурой Зигемунд.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нападающий новосибирской "Сибири" Тэйлор Бек продемонстрировал выдающуюся результативность в игре против "Сочи". Спортсмен набрал 7 очков, отличившись двумя забитыми шайбами и 5 голевыми передачами. "Сибирь" одержала рекордную для клуба победу со счетом 10:1.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

