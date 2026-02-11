Российская теннисистка Звонарева проиграла во втором круге турнира в Дохе

Российская теннисистка Вера Звонарева завершила выступление в одиночном разряде на турнире в Дохе, уступив в двух сетах канадской спортсменке Виктории Мбоко во втором круге. Однако участие россиянки в турнире не завершено – в парной дисциплине она выступит в дуэте с Лаурой Зигемунд.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нападающий новосибирской "Сибири" Тэйлор Бек продемонстрировал выдающуюся результативность в игре против "Сочи". Спортсмен набрал 7 очков, отличившись двумя забитыми шайбами и 5 голевыми передачами. "Сибирь" одержала рекордную для клуба победу со счетом 10:1.

