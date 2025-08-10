10 августа, 16:00События
Ирина Винер провела тренировку для юных гимнасток
Бывший главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер провела бесплатный мастер-класс в честь Дня физкультурника в "Лужниках".
Юные спортсменки смогли не только услышать советы, но и потренироваться в исполнении групповых упражнений.
Также опытом с участницами мастер-класса поделились олимпийская чемпионка Анастасия Татарева, многократные чемпионки мира и Европы Алиса Тищенко и Мария Кравцова и другие звезды. А олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выступил в качестве специального гостя.
Секреты тренировок с именитыми профессионалами узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.