Ирина Винер провела тренировку для юных гимнасток

Бывший главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер провела бесплатный мастер-класс в честь Дня физкультурника в "Лужниках".

Юные спортсменки смогли не только услышать советы, но и потренироваться в исполнении групповых упражнений.

Также опытом с участницами мастер-класса поделились олимпийская чемпионка Анастасия Татарева, многократные чемпионки мира и Европы Алиса Тищенко и Мария Кравцова и другие звезды. А олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выступил в качестве специального гостя.

Секреты тренировок с именитыми профессионалами узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

