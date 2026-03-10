Московское "Динамо" обыграло "Динамо" из Минска в матче КХЛ в столице

Московское "Динамо" впервые в сезоне обыграло "Динамо" из Минска в Континентальной хоккейной лиге. Встреча в Москве завершилась со счетом 6:4. Победу хозяевам принесли дубли Егора Римашевского и Дилана Сикьюры.

Алиса Двоеглазова стала победительницей финала гран-при России по фигурному катанию. Спортсменка набрала 220,73 балла по сумме программ. Фигуристка сохранила лидерство несмотря на ошибки в произвольной программе.

