10 марта, 08:00Спорт
Московское "Динамо" обыграло "Динамо" из Минска в матче КХЛ в столице
Московское "Динамо" впервые в сезоне обыграло "Динамо" из Минска в Континентальной хоккейной лиге. Встреча в Москве завершилась со счетом 6:4. Победу хозяевам принесли дубли Егора Римашевского и Дилана Сикьюры.
Алиса Двоеглазова стала победительницей финала гран-при России по фигурному катанию. Спортсменка набрала 220,73 балла по сумме программ. Фигуристка сохранила лидерство несмотря на ошибки в произвольной программе.
