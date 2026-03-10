Форма поиска по сайту

10 марта, 08:00

Спорт

Московское "Динамо" обыграло "Динамо" из Минска в матче КХЛ в столице

Россия завоевала первое золото на Паралимпиаде

"Москва – столица спорта": жителям столицы рассказали о футбольном фристайле

Новости спорта: гимнастка Калмыкова завоевала серебро на этапе Кубка мира в Баку

Минспорта официально включило салки в программу ГТО

"Москва – столица спорта": теннисистка Соболенко выйдет замуж за бизнесмена Франгулиса

Российскому тренеру по фигурному катанию Алексею Мишину исполнилось 85 лет

В "Зарядье" открылась выставка к 95‑летию ГТО

На волейбольной арене "Динамо" в Москве прошел гала-матч

"Москва – столица спорта": Валиева вернулась в соревновательное фигурное катание

Московское "Динамо" впервые в сезоне обыграло "Динамо" из Минска в Континентальной хоккейной лиге. Встреча в Москве завершилась со счетом 6:4. Победу хозяевам принесли дубли Егора Римашевского и Дилана Сикьюры.

Алиса Двоеглазова стала победительницей финала гран-при России по фигурному катанию. Спортсменка набрала 220,73 балла по сумме программ. Фигуристка сохранила лидерство несмотря на ошибки в произвольной программе.

