"Актуальный репортаж": как знаменитый хоккеист Александр Овечкин пришел к новому рекорду

Российский хоккеист Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки и забил 895 шайб в НХЛ. Никому не удавалось сделать это на протяжении 26 лет.

До титулов, рекордов и славы спортсмен жил на Флотской улице на севере Москвы. Знакомые Овечкина из того периода говорят, что был он веселым, двоек не получал и тусоваться не ходил – расписание уже тогда было очень плотным.

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