Московский центр "Самбо-70" подготовил более 50 тыс воспитанников за 55 лет

Московский центр "Самбо-70" отметил 55-летие. За годы работы он подготовил более 50 тысяч воспитанников. Среди выпускников – олимпийские чемпионы, мастера спорта международного класса и призеры престижных соревнований.

В центре действует уникальная система, сочетающая обучение по школьной программе с профессиональными тренировками по 22 видам спорта. В 11 отделениях занимаются более 12 тысяч человек, инфраструктура постоянно обновляется за счет городских проектов реконструкции.

