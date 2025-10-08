08 октября, 12:15Спорт
Московский центр "Самбо-70" подготовил более 50 тыс воспитанников за 55 лет
Московский центр "Самбо-70" отметил 55-летие. За годы работы он подготовил более 50 тысяч воспитанников. Среди выпускников – олимпийские чемпионы, мастера спорта международного класса и призеры престижных соревнований.
В центре действует уникальная система, сочетающая обучение по школьной программе с профессиональными тренировками по 22 видам спорта. В 11 отделениях занимаются более 12 тысяч человек, инфраструктура постоянно обновляется за счет городских проектов реконструкции.
