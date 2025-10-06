Новости регионов: автобои собрали тысячи зрителей под Краснодаром

В Краснодарском крае прошли автобои, которые собрали тысячи зрителей. Зрелищные выступления организовали на аэродроме "Азимут" под Краснодаром. Там встречались экстремалы на советской классике. В программе было несколько видов состязаний. На арене водители старались разбить машину соперника. Самым зрелищным трюком стал заезд с препятствиями. Машина проносилась по трассе, сбивая пирамиды из бочек, на которых установили советские автомобили.



На Кубани началось нашествие мраморных клопов. Насекомые атакуют жилые дома. Жители жалуются, что они разносят плохой запах. Такая проблема наблюдается от побережья Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов. Люди используют пылесосы, защитные сетки и эфирные масла. Специалисты поясняют, что клопы проявляют такую активность в поисках теплого убежища на зиму.

