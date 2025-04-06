06 апреля, 10:15Спорт
В Лужниках прошел первый весенний забег "Апрель"
В Москве открылся беговой сезон – несмотря на холодную погоду и снег, в Лужниках состоялся массовый забег "Апрель". Участники – и профессионалы, и любители – преодолели дистанцию в 5 километров. Маршрут проходил по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.
Многие участники вышли на старт в зимних кроссовках и термобелье. Но даже снегопад не испортил настроение – на трассе царила спортивная атмосфера, а некоторые спортсмены всерьез нацелились на личные рекорды.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.