В Лужниках прошел первый весенний забег "Апрель"

В Москве открылся беговой сезон – несмотря на холодную погоду и снег, в Лужниках состоялся массовый забег "Апрель". Участники – и профессионалы, и любители – преодолели дистанцию в 5 километров. Маршрут проходил по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.

Многие участники вышли на старт в зимних кроссовках и термобелье. Но даже снегопад не испортил настроение – на трассе царила спортивная атмосфера, а некоторые спортсмены всерьез нацелились на личные рекорды.

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