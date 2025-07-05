В Москве стартовала велогонка "Две реки". Маршрут соревнования проложен по центральным улицам города, а также по набережным Москвы-реки и Яузы. Гонка началась на Хамовническом Валу и собрала как профессионалов, так и любителей, желающих испытать себя на дистанции.

Организаторы разделили участников на несколько групп по возрасту и уровню подготовки, чтобы обеспечить честную и интересную борьбу для всех. По словам директора по развитию Дины Сафаровой, велоспорт в столице активно развивается, а количество участников и зрителей с каждым годом растет.

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