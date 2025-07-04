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04 июля, 12:00

Спорт

Соревнования по петанку пройдут в парке-усадьбе "Михалково" 5 и 6 июля

Соревнования по петанку пройдут в парке-усадьбе "Михалково" 5 и 6 июля

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В предстоящие выходные, 5 и 6 июля, в парке-усадьбе "Михалково" пройдут соревнования по петанку, а в досуговом центре "Сабуровец" – по армрестлингу.

Петанк будет в центре внимания и в ТиНАО. В спортивном парке "Красная Пахра" разыграют кубок префекта административного округа, а в ЮВАО можно будет сдать нормативы ГТО на базе спортивной школы олимпийского резерва "Москвич".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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