Соревнования по петанку пройдут в парке-усадьбе "Михалково" 5 и 6 июля

В предстоящие выходные, 5 и 6 июля, в парке-усадьбе "Михалково" пройдут соревнования по петанку, а в досуговом центре "Сабуровец" – по армрестлингу.

Петанк будет в центре внимания и в ТиНАО. В спортивном парке "Красная Пахра" разыграют кубок префекта административного округа, а в ЮВАО можно будет сдать нормативы ГТО на базе спортивной школы олимпийского резерва "Москвич".

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