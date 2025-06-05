Российский хоккеист Никита Кучеров признан лучшим игроком сезона в НХЛ

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан лучшим игроком сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он получил премию "Тед Линдсей Эворд" – уже во второй раз за карьеру. Кроме того, по итогам регулярного чемпионата Кучеров стал лучшим бомбардиром – третий раз в карьере.

Российский боец смешанных единоборств Александр Шаблий дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. В его пробе обнаружили рекомбинантный эритропоэтин. Минимальный срок объясняется тем, что спортсмен сотрудничал со следствием и доказал отсутствие умысла.

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