Фигуристы Синицина и Кацалапов расписались в Барвихинском ЗАГС

Олимпийские чемпионы, фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов расписались в Барвихинском ЗАГС. Событие молодожены вместе с близкими отметили в одном из ресторанов Москвы.

На льду пара выступает с лета 2014 года. За это время Синицина и Кацалапов выиграли множество титулов. Прежде всего, это серебро в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине и золото в командном турнире.

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