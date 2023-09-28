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28 сентября, 07:15

Шоу-бизнес

ФНС оштрафовала блогера Лерчек на 124 млн рублей за неуплату налогов

ФНС оштрафовала блогера Лерчек на 124 млн рублей за неуплату налогов

ФНС оштрафовала блогера Лерчек на 124 млн рублей за неуплату налогов

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Федеральная налоговая служба назначила блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) штраф на сумму 124 миллиона рублей за неуплату налогов в размере 311 миллионов рублей. Об этом ТАСС рассказал адвокат девушки Константин Третьяков.

До этого Чекалины уже заплатили 311 миллионов рублей, но ведомство все равно применило максимальное наказание – 40% от суммы долга. Лерчек заявила, что больше уклоняться не намерена и оплатить штраф собирается, но пока это сделать не может из-за ареста счетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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