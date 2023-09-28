ФНС оштрафовала блогера Лерчек на 124 млн рублей за неуплату налогов

Федеральная налоговая служба назначила блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) штраф на сумму 124 миллиона рублей за неуплату налогов в размере 311 миллионов рублей. Об этом ТАСС рассказал адвокат девушки Константин Третьяков.

До этого Чекалины уже заплатили 311 миллионов рублей, но ведомство все равно применило максимальное наказание – 40% от суммы долга. Лерчек заявила, что больше уклоняться не намерена и оплатить штраф собирается, но пока это сделать не может из-за ареста счетов.

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