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27 сентября, 18:15

Шоу-бизнес

ФНС оштрафовала блогера Лерчек на 124 млн рублей за неуплату налогов

ФНС оштрафовала блогера Лерчек на 124 млн рублей за неуплату налогов

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Федеральная налоговая служба назначила блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) штраф на сумму 124 миллиона рублей за неуплату налогов в размере 311 миллионов рублей. Об этом ТАСС рассказал адвокат девушки Константин Третьяков.

До этого Чекалины уже заплатили 311 миллионов рублей, но ведомство все равно применило максимальное наказание – 40% от суммы долга. Лерчек заявила, что больше уклоняться не намерена и оплатить штраф собирается, но пока это сделать не может из-за ареста счетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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