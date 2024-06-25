Эксперты рассказали, какие требования выдвигают российские артисты перед выступлениями

Российские артисты стали чаще удивлять списком требований к организаторам их гастролей. Порой концерты отменяются из-за несоблюдения требований бытового райдера или сами знаменитости отказываются выходить на сцену без определенных условий.

Бытовой райдер – документ, где есть перечень требований к быту, в том числе к питанию, охране и способу передвижения, который предъявляется выступающим артистом к организаторам мероприятия. Организаторы отметили, что условиями райдера чаще всего не зависят от популярности артиста.



Какие требования выдвигают российские артисты организаторам выступлений? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.